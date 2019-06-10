شكرا لقرائتكم خبر عن جرائم الفساد واسترداد الأموال في ورشة «نزاهة» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الرياض)
افتتح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن اليوم، «ورشة عمل لمناقشة الآلية المقترحة التي أعدتها (نزاهة)»، بشأن متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد، بحضور عددٍ من المختصين في جهات حكومية ذات العلاقة.
وتستعرض الورشة التي تعقد في مركز نزاهة للتدريب، الوضع الحالي لعمليات متابعة استرداد الأموال والأصول الناتجة من جرائم الفساد في المملكة، والرؤية المقترحة لمتابعة عمليات الاسترداد.
ويأتي تنظيم هذه الورشة تنفيذا للأمر الملكي رقم (12515)، وتاريخ: 15 / 3 / 1439هـ، الموجه للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» للتنسيق مع جهات الاختصاص لوضع آلية مناسبة، لإنفاذ ما يتعلق بتنظيم الهيئة من متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة، وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها.
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