القوات الخاصة للامن والحماية – رابط التقديم على وظائف القوات الخاصة للامن والحماية 1440 لرتبة...

متابعة لآخر الأخبار والمستجدات الخاصة بالوظائف الشاغرة في المملكة العربية السعودية، فقد أهلت عليا القوات الخاصة للأمن والحماية ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية بتقرير تعلن فيه عن فتح باب القبول والتسجيل على رتبة جندي عبر منصة التوظيف أبشر.

نتابع مع حضراتكم كافة التفاصيل الخاصة بوظائف القوات الخاصة للأمن والحماية، وآلية التسجيل فيها، كذلك رابط التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية 1440 القبول والتسجيل، بالتوفيق للجميع.

القوات الخاصة للأمن والحماية

أعلنت القوات الخاصة للأمن والحماية عن فتح باب القبول والتسجيل على رتبة جندي للعمل في منطقة تبوك لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك وفق مجموعة من الشروط والمعايير نعرضها لحضراتكم خلال هذا التقرير.

Advertisements

وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية

وقد أعلنت وزارة الداخلية عن الشروط الواجب توافرها لجميع المتقدمين على رتبة جندي وهي كالتالي:.

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويتم استثناء من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً، ولا يزيد عن 30 عاما، كما يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية

أن لا يقل طول المتقدم عن 168 سم وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية

ألا يكون المتقدم سبق له التعيين في أي وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو تم انتهاء خدماته من أحد الكليات او المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

أن يجتاز المرشح كافة الإجراءات الخاصة بعمليات القبول

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها

القوات الخاصة للأمن والحماية وظائف 1440

أعلنت القوات الخاصة للأمن والحماية بأن بداية التقديم على وظائفها الشاغرة سيكون بداية يوم الثلاثاء الموافق 08/10/1440 في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وينتهي يوم السبت الموافق 12/10/1440 في تمام العاشرة صباحاً

رابط التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن والحماية

لمن يرغب في التقديم على الوظائف المتاحة عبر وزارة الداخلية عبر القوات الخاصة للأمن والحماية من هنا