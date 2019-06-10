محمد بن مسعود - الدمام - صدر الأمر السامي بترقية مدير جوازات منطقة تبوك، العميد سعيد محمد القحطاني، إلى رتبة لواء. وأعرب "القحطاني" عن شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعدًا ببذل مزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين، ثم الملك والوطن. "الخليج 365" تهنئ "القحطاني"، وتتمنى له المزيد من النجاح والتوفيق "القحطاني" إلى رتبة لواء بجوازات تبوك صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-10 صدر الأمر السامي بترقية مدير جوازات منطقة تبوك، العميد سعيد محمد القحطاني، إلى رتبة لواء. وأعرب "القحطاني" عن شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعدًا ببذل مزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين، ثم الملك والوطن. "الخليج 365" تهنئ "القحطاني"، وتتمنى له المزيد من النجاح والتوفيق Advertisements 10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440 02:42 PM صدر الأمر السامي بترقية مدير جوازات منطقة تبوك، العميد سعيد محمد القحطاني، إلى رتبة لواء. وأعرب "القحطاني" عن شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية، واعدًا ببذل مزيد من الجهد والعطاء، لخدمة الدين، ثم الملك والوطن. "الخليج 365" تهنئ "القحطاني"، وتتمنى له المزيد من النجاح والتوفيق ، "القحطاني" إلى رتبة لواء بجوازات تبوك ،

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