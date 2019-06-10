، منصور بن متعب ينقل تعازي خادم الحرمين وولي العهد للقيادة الكويتية ،

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نقل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ونواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير والدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رحمها الله.
جاء ذلك خلال استقبال أمير دولة الكويت له اليوم في قصر بيان.
وعبّر الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز عن التعازي والمواساة للقيادة الكويتية، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.
رافقه خلال الاستقبال الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.
وكان الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى الكويت، حيث كان في استقباله بمطار الكويت الدولي الشيخ محمد الخالد الصباح المستشار بالديوان الأميري، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.
وغادر دولة الكويت بعد أن نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لأمير دولة الكويت ولولي العهد ولرئيس مجلس الوزراء الكويتي، حيث كان في وداعه بمطار الكويت الدولي الشيخ محمد الخالد الصباح المستشار بالديوان الأميري، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.
منصور بن متعب ينقل تعازي خادم الحرمين وولي العهد للقيادة الكويتيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-10
نقل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ونواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير والدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رحمها الله.
جاء ذلك خلال استقبال أمير دولة الكويت له اليوم في قصر بيان.
وعبّر الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز عن التعازي والمواساة للقيادة الكويتية، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.
رافقه خلال الاستقبال الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.
وكان الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى الكويت، حيث كان في استقباله بمطار الكويت الدولي الشيخ محمد الخالد الصباح المستشار بالديوان الأميري، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.
وغادر دولة الكويت بعد أن نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لأمير دولة الكويت ولولي العهد ولرئيس مجلس الوزراء الكويتي، حيث كان في وداعه بمطار الكويت الدولي الشيخ محمد الخالد الصباح المستشار بالديوان الأميري، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
02:38 PM
بوفاة والدة رئيس مجلس الوزراء الكويتي.. سائلاً الله تعالى أن يتغمدها بمغفرته
نقل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ونواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في وفاة السيدة وضحة علي عبدالرحمن المنير والدة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رحمها الله.
جاء ذلك خلال استقبال أمير دولة الكويت له اليوم في قصر بيان.
وعبّر الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز عن التعازي والمواساة للقيادة الكويتية، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.
رافقه خلال الاستقبال الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.
وكان الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، قد وصل في وقت سابق اليوم إلى الكويت، حيث كان في استقباله بمطار الكويت الدولي الشيخ محمد الخالد الصباح المستشار بالديوان الأميري، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.
وغادر دولة الكويت بعد أن نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لأمير دولة الكويت ولولي العهد ولرئيس مجلس الوزراء الكويتي، حيث كان في وداعه بمطار الكويت الدولي الشيخ محمد الخالد الصباح المستشار بالديوان الأميري، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت.
، منصور بن متعب ينقل تعازي خادم الحرمين وولي العهد للقيادة الكويتية ،
المصدر : الخليج 365
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