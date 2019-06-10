، إطلاق نار في محطة قطار بالسويد.. والشرطة تصيب المهاجم ،

- 1/2
- 2/2
ذكرت الشرطة السويدية، اليوم الاثنين، أن قوات الشرطة أطلقت النار وأصابت رجلاً كان يهدد أشخاصًا في محطة قطار.
ونقلت وكالة "تي تي" السويدية للأنباء عن الشرطة، أن الجنود لم يكن لديهم خيار سوى إطلاق النار عليه بسبب سلوكه في المحطة المركزية في مدينة مالمو، جنوبي البلاد.
ووفق سكاي نيوز جرى نقل الشخص إلى المستشفى مصابًا بجروح، ولم ترد معلومات بشأن حالته الصحية.
وذكرت الشرطة السويدية، الاثنين، أن قوات الشرطة أطلقت النار وأصابت رجلاً كان يهدد أشخاصًا في محطة قطار.
ونقلت وكالة "تي تي" السويدية للأنباء عن الشرطة، أن الجنود لم يكن لديهم خيار سوى إطلاق النار عليه بسبب سلوكه في المحطة المركزية في مدينة مالمو، جنوبي البلاد.
وجرى نقل الشخص إلى المستشفى مصابًا بجروح، ولم ترد معلومات بشأن حالته الصحية.
إطلاق نار في محطة قطار بالسويد.. والشرطة تصيب المهاجمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-10
ذكرت الشرطة السويدية، اليوم الاثنين، أن قوات الشرطة أطلقت النار وأصابت رجلاً كان يهدد أشخاصًا في محطة قطار.
ونقلت وكالة "تي تي" السويدية للأنباء عن الشرطة، أن الجنود لم يكن لديهم خيار سوى إطلاق النار عليه بسبب سلوكه في المحطة المركزية في مدينة مالمو، جنوبي البلاد.
ووفق سكاي نيوز جرى نقل الشخص إلى المستشفى مصابًا بجروح، ولم ترد معلومات بشأن حالته الصحية.
وذكرت الشرطة السويدية، الاثنين، أن قوات الشرطة أطلقت النار وأصابت رجلاً كان يهدد أشخاصًا في محطة قطار.
ونقلت وكالة "تي تي" السويدية للأنباء عن الشرطة، أن الجنود لم يكن لديهم خيار سوى إطلاق النار عليه بسبب سلوكه في المحطة المركزية في مدينة مالمو، جنوبي البلاد.
وجرى نقل الشخص إلى المستشفى مصابًا بجروح، ولم ترد معلومات بشأن حالته الصحية.
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
02:42 PM
جرى نقله إلى المستشفى ولم ترد معلومات بشأن حالته الصحية
ذكرت الشرطة السويدية، اليوم الاثنين، أن قوات الشرطة أطلقت النار وأصابت رجلاً كان يهدد أشخاصًا في محطة قطار.
ونقلت وكالة "تي تي" السويدية للأنباء عن الشرطة، أن الجنود لم يكن لديهم خيار سوى إطلاق النار عليه بسبب سلوكه في المحطة المركزية في مدينة مالمو، جنوبي البلاد.
ووفق سكاي نيوز جرى نقل الشخص إلى المستشفى مصابًا بجروح، ولم ترد معلومات بشأن حالته الصحية.
وذكرت الشرطة السويدية، الاثنين، أن قوات الشرطة أطلقت النار وأصابت رجلاً كان يهدد أشخاصًا في محطة قطار.
ونقلت وكالة "تي تي" السويدية للأنباء عن الشرطة، أن الجنود لم يكن لديهم خيار سوى إطلاق النار عليه بسبب سلوكه في المحطة المركزية في مدينة مالمو، جنوبي البلاد.
وجرى نقل الشخص إلى المستشفى مصابًا بجروح، ولم ترد معلومات بشأن حالته الصحية.
، إطلاق نار في محطة قطار بالسويد.. والشرطة تصيب المهاجم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار في محطة قطار بالسويد.. والشرطة تصيب المهاجم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.