، سيناريوهات الموت غرقًا تعود بـ"حقو جازان".. "الخليج 365" ترصد وانفجار يحدق ،

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رصدت عدسة "الخليج 365" حُفَر شرق قرية الخبطة بمحافظة بيش بالقرب من مركز الحقو، وقد امتلأت بمياه الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرًا؛ مما قد يعيد سيناريوهات الموت غرقًا في المستنقعات التي تخلفها حُفَر نهل الرمال.
وأشار أشخاص من الخبطة إلى أن المنطقة التي تقع فيها الحُفَر، بالقرب من وادي قرى ومجرى الشراع، وهي تعتبر منطقة زوار للتنزه في الأودية أحيانًا وكذلك منطقة الرعاة والأغنام؛ مما قد يكبدهم خسائر في ماشيهم؛ مطالبين بتطبيق النظام على من أحدث تلك الحُفَر وتركها.
كما رصدت "الخليج 365" جانبًا آخر وقد حول مجرى الشراع إلى سد ترابي قد يشكل خطورة بالغة عند انفجاره.
سيناريوهات الموت غرقًا تعود بـ"حقو جازان".. "الخليج 365" ترصد وانفجار يحدقمحمد المواسي الخليج 365 2019-06-10
رصدت عدسة "الخليج 365" حُفَر شرق قرية الخبطة بمحافظة بيش بالقرب من مركز الحقو، وقد امتلأت بمياه الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرًا؛ مما قد يعيد سيناريوهات الموت غرقًا في المستنقعات التي تخلفها حُفَر نهل الرمال.
وأشار أشخاص من الخبطة إلى أن المنطقة التي تقع فيها الحُفَر، بالقرب من وادي قرى ومجرى الشراع، وهي تعتبر منطقة زوار للتنزه في الأودية أحيانًا وكذلك منطقة الرعاة والأغنام؛ مما قد يكبدهم خسائر في ماشيهم؛ مطالبين بتطبيق النظام على من أحدث تلك الحُفَر وتركها.
كما رصدت "الخليج 365" جانبًا آخر وقد حول مجرى الشراع إلى سد ترابي قد يشكل خطورة بالغة عند انفجاره.
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
12:23 PM
حُفَر نهل الرمال تتحول إلى مصائد ومطالبات بتطبيق النظام على من أحدثها
رصدت عدسة "الخليج 365" حُفَر شرق قرية الخبطة بمحافظة بيش بالقرب من مركز الحقو، وقد امتلأت بمياه الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرًا؛ مما قد يعيد سيناريوهات الموت غرقًا في المستنقعات التي تخلفها حُفَر نهل الرمال.
وأشار أشخاص من الخبطة إلى أن المنطقة التي تقع فيها الحُفَر، بالقرب من وادي قرى ومجرى الشراع، وهي تعتبر منطقة زوار للتنزه في الأودية أحيانًا وكذلك منطقة الرعاة والأغنام؛ مما قد يكبدهم خسائر في ماشيهم؛ مطالبين بتطبيق النظام على من أحدث تلك الحُفَر وتركها.
كما رصدت "الخليج 365" جانبًا آخر وقد حول مجرى الشراع إلى سد ترابي قد يشكل خطورة بالغة عند انفجاره.
، سيناريوهات الموت غرقًا تعود بـ"حقو جازان".. "الخليج 365" ترصد وانفجار يحدق ،
المصدر : الخليج 365
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