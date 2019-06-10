، سيناريوهات الموت غرقًا تعود بـ"حقو جازان".. "الخليج 365" ترصد وانفجار يحدق ،

محمد بن مسعود - الدمام - حُفَر نهل الرمال تتحول إلى مصائد ومطالبات بتطبيق النظام على من أحدثها

رصدت عدسة "الخليج 365" حُفَر شرق قرية الخبطة بمحافظة بيش بالقرب من مركز الحقو، وقد امتلأت بمياه الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرًا؛ مما قد يعيد سيناريوهات الموت غرقًا في المستنقعات التي تخلفها حُفَر نهل الرمال.

وأشار أشخاص من الخبطة إلى أن المنطقة التي تقع فيها الحُفَر، بالقرب من وادي قرى ومجرى الشراع، وهي تعتبر منطقة زوار للتنزه في الأودية أحيانًا وكذلك منطقة الرعاة والأغنام؛ مما قد يكبدهم خسائر في ماشيهم؛ مطالبين بتطبيق النظام على من أحدث تلك الحُفَر وتركها.

كما رصدت "الخليج 365" جانبًا آخر وقد حول مجرى الشراع إلى سد ترابي قد يشكل خطورة بالغة عند انفجاره.