الخبير كراني: الحرارة تتخطى الـ50 في الظل ببعض مناطق السعودية

توقَّع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، حالة الطقس اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أن أعلى درجة حرارة ستكون على شرق المملكة، ثم يليها الوسط والغرب.

وقال كراني- عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- إن السماء ستكون ممطرة من مكة المكرمة وجنوبًا حتى جازان، مع وجود فرصة لهطول أمطار على أجزاء من الوسطى ووسط الشمال وشرقه.

وأضاف كراني، أن درجات الحرارة ستسجل أقصى درجة، وتتراوح بين 47 و50 درجة مئوية في الظل على الشرق، وتتخطى الـ53 درجة مئوية تحت الشمس، ويليه الوسط والغرب.

وأشار خبير الأرصاد الجوية، إلى أن هناك نشاطًا ملموسًا للرياح، خاصة على سواحل الغرب، ناصحًا بتجنب أشعة الشمس.

وتوقَّع كراني، في تغريدة سابقة، تقلبات جوية متسارعة تتمثل في تدهور وتحسُّن الرؤية على معظم المناطق، تكون مصاحبة للفترة الانتقالية المبكرة بين الربيع والصيف، والتي ستنتهي عندما تتعامد الشمس على مدار السرطان في 22 يونيو الجاري، عندها يبدأ الصيف، مع تواجد سحاب ممطر يمتد من وسط وغرب الشمال؛ حتى الجنوب الغربي.

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من جانبه، توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة الطقس اليوم الإثنين؛ وحتى صباح الغد الثلاثاء، مشيرًا إلى هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة على أجزاء من مناطق جنوب المدينة، ومن الطائف إلى جازان، مرورًا بالباحة وعسير، وتمتد إلى أجزاء من حائل وشرقي الشمالية والجوف.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها لطقس اليوم الإثنين، استمرار تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة»، ولا يُستبعد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق «المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية».

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، في حين يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على شرق وأجزاء من غرب المملكة.