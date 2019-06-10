السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يستقبل وكلاء إمارة المنطقة ومديري الأقسام وموظفي الإمارة



تبوك 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم، منسوبي إمارة منطقة تبوك، يتقدمهم وكيل الإمارة محمد بن عبد الله الحقباني، ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم ورؤساء الأقسام وموظفي الإمارة الذين هنأوا سموه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبادلهم سموه التهنئة متمنياً للجميع التوفيق، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع والوطن بخير، سائلاً سموه المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين ـ حفظهما الله ـ .

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13:47ت م

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