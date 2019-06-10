السعودية اليوم / 4797 طالباً وطالبة بجازان ينتظمون في أول أيام الفصل الصيفي



جيزان 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

انتظم يوم أمس، 4797 طالباً وطالبة على مقاعد الدراسة في اثني عشرة مدرسة توزعت بين البنين والبنات بمختلف مكاتب التعليم التابعة لإدارة تعليم منطقة جازان، وذلك وسط جاهزية عالية من قبل اللجان المكلفة بالإشراف على الفصل الصيفي.

وتابع مدير عام إدارة التعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري، سير الدراسة بثانوية الروضة بمدينة جيزان، مطالباً اللجان بتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب والطالبات، حاثاً في الوقت نفسه الطلاب على الحرص والانتظام والانضباط لتحقيق أعلى درجات الاستفادة من الصفوف الدراسية.

ووقف دويري على سير الدراسة بالفصل الصيفي، واطلع على جاهزية المدرسة للفصل الدراسي، مثنياً بهذه المناسبة على جهود اللجان والمعلمين والكادر الإداري في تهيئة الجو المناسب للطلاب للتحصيل الدراسي والجدية التي وجدها مع بداية الفصل من المعلمين ومستوى الانضباط المدرسي العالي بين الطلاب، متمنياً للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.

الجدير بالذكر أن العدد الإجمالي للطلاب المنتسبين في الفصل بلغ 2339 طالباً ينتظمون في ست مدارس هي: ثانوية الحميراء بمكتب تعليم العارضة، وثانوية العطاس بمكتب تعليم أبوعريش، وثانوية الروضة بمكتب تعليم وسط جازان، وثانوية القرعاوي بمكتب تعليم صامطة، وثانوية الأحد بمكتب تعليم المسارحة والحرث، وثانوية الأمير نايف بمكتب تعليم فرسان، فيما بلغ عدد الطالبات 2458 طالبة في ست مدارس هي: الثانوية الخامسة والثانوية السادسة بمكتب تعليم وسط جازان، والثانوية الثانية والثانوية الرابعة بمكتب تعليم أبوعريش، والثانوية الثانية بمكتب تعليم صامطة، والثانوية الأولى بمكتب تعليم المسارحة والحرث.

// انتهى //

13:43ت م

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