السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يستقبل مدير ومنسوبي تعليم المنطقة



بريدة 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، مدير تعليم المنطقة المكلف صالح الجاسر، ومديري التعليم بالمحافظات، ومنسوبي التعليم، الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بمدير تعليم المنطقة والحضور, وحثهم على استغلال الإجازة الصيفية بإيجاد برامج نافعة وهادفة لحفظ أوقات الطلاب والطالبات بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة، مؤكداً أهمية الدور المناط بالتعليم لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان، والاهتمام بتربية النشء بما يسهم في تعزيز انتمائهم وولائهم ونموهم المعرفي، ويكفل المساهمة الفاعلة في مسيرة البناء وملاحم التشييد التي يشهدها الوطن، منوهاً بما يحظى به قطاع التعليم من القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ من رعاية واهتمام، مشيداً بالجهود التي يبذلها التعليم بالمنطقة, والإنجازات والنتائج التي يحققها، متمنياً للجميع دوام التوفيق والسداد لتحقيق كل ما من شأنه خدمة الوطن في شتى المجالات.

من جانبهِ، أعرب مدير ومنسوبو تعليم المنطقة عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال وما حمله من توجيهات ودوافع إيجابية ترفع المعنويات لتحقيق المزيد من العطاء، مثمنين لسموه ما يلقاه التعليم ومنسوبوه من دعم وتشجيع، في كل ما من شأنه الارتقاء بالتعليم.

// انتهى //

13:37ت م

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