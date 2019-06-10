‏ع / السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة



عرعر 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه بالإمارة اليوم, رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة عبدالعزيز بن صبيح، الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك .

وبادله سموه التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر، داعياً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم .

// انتهى //

13:30ت م

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