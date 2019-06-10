السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يقلّد مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة



بريدة 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة اليوم، مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء، مهنئاً سموه اللواء بن مرضي ، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله.

وعبر اللواء بن مرضي عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة -حفظها الله-، ولسمو وزير الداخلية، ولسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه على هذه الثقة، مؤكداً أن الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد، بما يحقق الآمال والتطلعات، سائلاً الله تعالى أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن.

// انتهى //

13:30ت م

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