السعودية اليوم / الأمير سعود بن نايف يقلّد مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية رتبته الجديدة



الدمام 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بالإمارة اليوم، مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن معتق أبو مارقة القحطاني، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة لواء، مهنئاً سموه اللواء القحطاني ومتمنياً له التوفيق.

وعبر اللواء أبو مارقة عن الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -حفظها الله-، ولسمو وزير الداخلية، ولسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على هذه الثقة، سائلاً الله أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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13:27ت م

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