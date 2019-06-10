السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل منسوبي المباحث العامة وقوة الطوارئ

عرعر 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه بالإمارة اليوم, منسوبي المباحث العامة وقوة الطوارئ ، يتقدمهم مدير المباحث العامة اللواء عبدالله محمد الشهري وقائد قوات الطوارئ الخاصة المكلف المقدم عبدالله خليف العنزي، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وبادلهم سموه التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر، سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة بالخير واليمن والبركة في بلادنا المباركة، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

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13:09ت م

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