السعودية اليوم / الأمير فيصل بن بندر يستقبل مدير السعودية اليوم الدفاع المدني وعدداً من كبار الضباط



الرياض 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو، وعدداً من كبار الضباط الدفاع المدني الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.

وأعرب سمو أمير منطقة الرياض عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة, سائلاً الله العلي القدير أن يعيده علينا في أمن وأمان واطمئنان.

// انتهى //

13:08ت م

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