السعودية اليوم / الأمير سعود بن نايف يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية بمناسبة التعيين



الدمام 07 شوال 1440 هـ الموافق 10 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، اللواء علي بن عبد ربه البلوي قائد حرس الحدود في المنطقة الشرقية سابقاً، والعميد علي بن مرعي القحطاني بمناسبة تعيينه قائداً لحرس الحدود في المنطقة.

وقدم سموه الشكر للواء البلوي على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله السابقة، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

كما هنأ سموه العميد القحطاني بمناسبة التعيين، متمنياً له ولكافة منسوبي القطاع التوفيق لخدمة الدين والوطن، مؤكداً سموه أهمية مضاعفة الجهود والمتابعة المستمرة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، سائلاً سموه الله العلى القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

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13:07ت م

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