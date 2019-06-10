موجة غبار تضرب تبوك تستمر حتى الـ8 مساء

2019-06-10

متابعات الخليج 365 - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظات، البدع، وتيماء، تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – مازالت السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة وتكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق المدينة المنورة،حائل والحدود الشمالية كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق وأجزاء من غرب المملكة .