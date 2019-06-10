- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم علاج الأورام عن طريق الحقن الوريدي بمستشفى حفر الباطن المركزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
علاج الأورام عن طريق الحقن الوريدي بمستشفى حفر الباطن المركزي
متابعات الخليج 365 - حفر الباطن
بدأ مستشفى حفر الباطن المركزي في تطوير قسم الأورام بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام وذلك من خلال الزيارات المجدولة بالعيادات في تقديم الخدمات لمستفيدي مرضى الأورام بحفر الباطن، حيث أطلق الطاقم الطبي خدمة علاج الأورام عن طريق الحقن الوريدي للأدوية الكيميائية، حيث إن العلاج عن طريق الفم قد بدأ منذ أكثر من 6 أشهر.
ويعمل البرنامج على تقديم الخدمة للمستفيدين أسبوعياً وتعتبر هذه الخدمة نقلة نوعية في تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين والتي تساهم في الحد من تكبد المستفيدين عناء السفر، كون الخدمة المقدمة لهم قد تم توفيرها بمستشفى حفر الباطن المركزي، ويعمل البرنامج الآن على علاج الأورام الصلبة وسيتم تطويره بإذن الله ليشمل جميع أنواع الأورام.
كانت هذه تفاصيل خبر علاج الأورام عن طريق الحقن الوريدي بمستشفى حفر الباطن المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.