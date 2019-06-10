شكرا لقرائتكم جامعة حائل تعلن عن موعد فتح باب القبول السنوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-10 جامعة حائل تعلن عن موعد فتح باب القبول السنوي متابعات الخليج 365 - حائل تبدأ جامعة حائل استقبال طلبات القبول السنوي لخريجي الثانوية العامة للطلاب السعوديين من يوم الاثنين 14 شوال 1440 هـ حتى يوم الاثنين 21 شوال 1440 هـ، وذلك من خلال بوابة القبول على الموقع الإلكتروني لجامعة حائل (هنا الرابط).

وأشارت الجامعة إلى أن فترة التقديم الإلكتروني للطلاب الغير سعوديين (طلبات المنح الداخلية) تبدأ يوم الاثنين 14 شوال 1440 هـ، حتى يوم الأحد 20 شوال 1440هـ على الرابط الإلكتروني المخصص لتقديم غير السعوديين (هنا) .

وأهابت الجامعة بالجميع الاطلاع على شروط القبول من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بجامعة حائل.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة حائل تعلن عن موعد فتح باب القبول السنوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.