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المرور: 4 إرشادات عليكم اتباعها قبل الانتقال من مسار لآخر
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدمت الإدارة العامة للمرور عدداً من النصائح والإرشادات لسائقي المركبات التي يجب اتباعها قبل الانتقال من مسار لمسار آخر على الطريق.
وتضمنت النصائح التي قدمتها الإدارة العامة للمرور للسائقين:
– التأكد من إمكانية الانتقال دون أن يعرض السائق نفسه أو غيره من مستخدمي الطريق للخطر.
– إعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية حركة انتقاله للمسار الآخر بوقت كافٍ.
– التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات.
– التأكد من عدم وجود إشارات تمنع الالتفاف للمسار المراد الانتقال له.
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