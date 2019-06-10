الان تتابع وزير الطاقة السعودي: بوتين سيزرو السعودية في أكتوبر 2019 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل موسكو - الخليج 365:
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم، إن من المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السعودية، في أكتوبر من العام الجاري.
وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الفالح، الذي يزور موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي، قال إن شركات سعودية تدرس المشاركة في مشروع ميثانول في شرق روسيا.
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