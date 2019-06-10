بالفيديو .. كابينة كهرباء مكشوفة تهدد حياة سكان جبل النور بمكة

جدة - عمرو شويل مكة - الخليج 365 - محمد السويهري:

وثقت عدسة مواطن بحي جبل النور القديم بمكة، مقطع فيديو لكابينة كهرباء مفتوحة ؛ تهدد حياة السكان والمارين بالطريق خاصة من صغار السن.

وطالب المواطن، شركة الكهرباء بمكة، بسرعة إزالة الخطر قبل أن يحدث مالا يحمد عقباه خاصة وأن هذه الكبينه مكشوفة بحي جبل النور القديم أمام صيدلية وايل الدولية منذ ما يقارب أسبوع دون أن نرى أي تحرك من شركة الكهرباء لإصلاح وإزالة هذا الخطر.

وقال المواطن: “بالرغم من أننا تقدمنا بعدة بلاغات ولكن دون أن نجد تجاوب”.