شكرا لقرائتكم خبر عن 20 شوال موعد قبول «جامعة الباحة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ​​​​​​​"الخليج 365" (الباحة)

أوضحت جامعة الباحة أن العشرين من شهر شوال الجاري، هو موعد فتح باب القبول للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية، الراغبين في الالتحاق بالجامعة للحصول على درجة البكالوريوس بنظام الانتظام، للموسم الدراسي الجامعي 1440 / 1441 هـ.

وأكدت عمادة القبول والتسجيل أن استقبال الطلبات سيبدأ يوم (الأحد) الموافق 20 من الشهر الجاري، عبر موقع الجامعة الإلكتروني، ويستمر لمدة عشرة أيام، ولفتت العمادة إلى ضرورة مراجعة موقع الجامعة للتعرف على التخصصات، وشروط القبول التي تم إعلانها عبر موقع الجامعة على الرابط الإلكتروني التالي: https://portal.bu.edu.sa/