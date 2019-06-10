2019-06-10

الفالح: روسيا الوحيدة التي لم تتخذ بعدُ قرارًا بشأن تمديد اتفاق أوبك

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال وزير الطاقة خالد الفالح، اليوم الاثنين، إن روسيا هي مصدر النفط الوحيد الباقي الذي لم يتخذ قرارًا بعدُ بشأن الحاجة إلى تمديد اتفاق الإنتاج العالمي بين أوبك وحلفائها حتى نهاية العام، وفقا لوكالة “تاس” للأنباء.

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وقال الفالح من موسكو: إنه ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، ربما يكون لديهما فرصة أخيرة لبحث الاتفاق هذا الشهر في اجتماع مجموعة العشرين في اليابان قبل أن تعقد أوبك وحلفاؤها اجتماعًا بشأن سياسة الإنتاج في فيينا، بحسب “رويترز”.

وأضافت وكالة “تاس” للأنباء، أن وزير الطاقة خالد الفالح قال إن شركة أرامكو السعودية عرضت الانضمام إلى شركة نوفاتك الروسية المنتجة للغاز في مشروع الغاز الطبيعي المسال- 2 بالقطب الشمالي.

وتابع الفالح: أن أرامكو تدرس أيضًا مشاريع الغاز الطبيعي المسال لشركتيْ الطاقة الروسيتين العملاقتين “روسنفت” و”جازبروم”، وإنها قد تكون مهتمة بالاستثمار في شركة سيبور الروسية للبتروكيماويات.