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مركبات وهياكل متهالكة تشوه القنفذة.. أوكار لترويج الممنوعات
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - القنفذة
اشتكى عدد كبير من أهالي محافظة القنفذة التابعة لمنطقة مكة المكرمة من انتشار السيارات المتهالكة والهياكل التالفة داخل الأحياء وعلى الطرق الدولية في المحافظة.
وأكد الأهالي أن انتشار هذه المركبات يتسبب في العديد المشكلات فضلاً عن التشوه البصري الذي تتسبب به هذه المركبات.
ولفت الأهالي إلى أنه يمكن أن يستغل ضعاف النفوس هذه الهياكل، وجعلها مكاناً مناسباً لترويج الممنوعات، وطالب الأهالي الجهات المختصة بضرورة وضع الحلول المناسبة والتي تكفل الحد من انتشار هذه المركبات المتهالكة داخل المحافظة.
وأكدت مصادر مطلعة أن هناك لجنة مشكلة من الجهات الحكومية المختصة مثل المحافظة والمرور والشرطة والبلدية تقوم بحصر هذه المركبات ودراسة وضعها وإزالتها، وتقوم البلدية بإزالتها بعد أن تقرر اللجنة ذلك مؤكدين أن انتشارها في المحافظة يساهم في تشويه المحافظة بشكل عام.
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