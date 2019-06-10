اليمن: التحالف العربي يدمر مواقع للحوثيين في الضالع

2019-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم، مواقع وتجمعات تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع جنوب البلاد.

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وأكدت مصادر يمنية، أن الغارات طالت مواقع وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية غرب منطقة باجة، ومواقع ف باب غلق، في منطقة شخب، بمديرية قعطبة شمال المحافظة، وفقاً لما ذكره موقع “سبتمبر نت” أمس الأحد.

وأسفرت الغارات الجوية عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير أطقم وأسلحة.