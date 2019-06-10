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شكرا لقرائتكم الجوازات تنصح الجميع: قبل سفرك تأكد من الآتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجوازات تنصح الجميع: قبل سفرك تأكد من الآتي
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجهت المديرية العامة للجوازات، مجموعة من النصائح المهمة لسفر آمن بدون مشاكل أو معوقات.
وقالت الجوازات، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، إن التأكد من سلامة وثائق السفر تحمي أصحابها من المساءلة، ولتسعد بسفرك … تأكد من أن بيانات الهوية وكذلك صورة صاحب الهوية واضحة، على أن يتبقى على انتهاء الصلاحية أكثر من 3 لأشهر، وكذلك إصدار تصاريح السفر اللازمة، وأن تكون الهوية خالية من التلف.
وفيما يتعلق بجواز السفر أكدت الجوازات على أهمية أن تكون بيانات جواز السفر مقروءة وصورة صاحب الجواز واضحة، وأن يتبقى على انتهاء مدة صلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.
وكذلك التأكد من اشتراطات الدول المراد السفر لها في حال تتطلب تأشيرة دخول.
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