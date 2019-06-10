المتحدث باسم #حساب_المواطن: 45 مليار إجمالي كامل الدفعات منذ انطلاقة البرنامج

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أعلن سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن، أن إجمالي كامل الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة التاسعة عشرة لشهر يونيو 2019 بلغ 45 مليار ريال.

ونشر القحطاني، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” صورة توضيحية أوضحت أن مبالغ الأثر الرجعي 342 مليون ريال.