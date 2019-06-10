المملكة تتزود بـ 172 ميغاواط من الكهرباء إثر خلل مؤقت في شبكتها

جدة - عمرو شويل الكويت - الخليج 365:

تزودت المملكة العربية السعودية بـ 172 ميغاواط من الكهرباء، من دولة الكويت الشقيقة، نتيجة خلل حدث في شبكة المملكة، واستغرقت مدة تزويد المملكة بالكهرباء لـ 8 دقائق.



ويأتي هذا الطلب بالتزويد من الربط الخليجي في حالة الطواري أوفقدان الشبكة جزء من القدرة الانتاجية علماً بأن هذه الكمية جاءت من محطة الزور الجنوبية.

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يشار إلى أن في نهاية رمضان، تعرضت ثلاث مناطق نجران عسير جازان لانقطاع التيار الكهربائي.