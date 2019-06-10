الان تتابع المملكة تتزود بـ 172 ميغاواط من الكهرباء إثر خلل مؤقت في شبكتها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الكويت - الخليج 365:
تزودت المملكة العربية السعودية بـ 172 ميغاواط من الكهرباء، من دولة الكويت الشقيقة، نتيجة خلل حدث في شبكة المملكة، واستغرقت مدة تزويد المملكة بالكهرباء لـ 8 دقائق.
ويأتي هذا الطلب بالتزويد من الربط الخليجي في حالة الطواري أوفقدان الشبكة جزء من القدرة الانتاجية علماً بأن هذه الكمية جاءت من محطة الزور الجنوبية.
يشار إلى أن في نهاية رمضان، تعرضت ثلاث مناطق نجران عسير جازان لانقطاع التيار الكهربائي.
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