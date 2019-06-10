الان تتابع الإخوان يحاولون العودة للخرطوم عبر بوابة مجزرة القيادة العامة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:
ذكرت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة مازالت تحاول العودة إلى المشهد السياسي في الخرطوم، بمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بمحاكمة المتورطين في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للجيش إلى المحاكمة، وفتح باب الحوار مع كل القوى السياسية انطلاقا من الاتفاقيات المسبقة.
ونقلت تقارير صحافية عن المراقب العام للإخوان المسلمين عوض الله سيد أحمد، محاولة استغلال الخلاف بين المحتجين بالمجلس العسكري، للعودة إلى دائرة الضوء، وذلك باللعب على محاولة المصالحة والوساطة بين المجلس العسكري والمعارضة، التي اتهمها بدورها بمحاولة السطو على الثورة، بإدعائهم أنهم هم وحدهم من يمثلون الثورة مع أننا كنا داعمين لها وما زلنا قبل أن يُضيف “كنا نأمل أن يُفضي التفاوض بينهم والمجلس العسكري إلى حكومة انتقالية تنقل السودان إلى واقع أفضل إلا أن فض الاعتصام دق أسفيناً بين الطرفين.
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