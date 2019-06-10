بنك التسليف استعلام قرض كنف، حدد بنك التنمية الاجتماعية آلية تقديم طلب للحصول على قرض كنف برقم الهويه للمطلقات والأرامل الأشد احتياجاً للإعانات والدعم نظراً للحالة المعيشية المتضنية التي يواجهونها وحرصاً من الحكومة الرشيدة على توفير حياة كريمة لهم من خلال تمويل قروض كنف، ونعرض لكم من خلال هذه المقالة رابط الاستعلام عن قرض كنف من هنا،كيفية التقديم على قرض كنف بنك التنمية الاجتماعية 1440، وقد أعلن بنك التنمية الاجتماعية شروط الحصول على القرض الممول للأرملة والمطلقة وخطوات التقديم الالكتروني بوابة الخدمات الالكترونية لبنك التنميه الاجتماعي وفيما يلي نرفق شرح مفصل عن آلية التسجيل في الموقع الرسمي ورابط دخول بنك التنمية مدمجة بكيفية الاستعلام عن قرض كنف.

أوراق مطلوبة للحصول على منتج كنف التمويلي للموظفة الحكومية

ألا يتجاوز سقف الدخل الشهري عن عشرة آلاف ريال.

نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

صورة هوية العميلة.

أصل رقم حساب الآيبان المسجل بالنظام على الورق الرسمي للبنك ومصدقًا بختم البنك.

كما يتطلب تقديم أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب السابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104 على الورق الرسمي للبنك ومصدقًا بختم البنك وتصريح البيانات للعملاء من خلال الموقع الرسمي بوزارة الداخلية ويكون ساري المفعول.

أهم امتيازات برنامج قروض كنف

غير مشروط توفير صك اعالة عند التقديم على القروض، من بنك التنمية الاجتماعية قرض كنف الجديد.

الجديد. لم يشترط البرنامج اعالة الأسرة.

مبلغ القرض التمويلي الاجتماعي المتاح قد يصل إلى قيمة ثلاثين ألف ريال سعودي.

قرض كنف بنك التسليف

من ضمن القروض التي يوفرها بنك التنمية الاجتماعية قرض كنف بنك التسليف ، وهو قرض يستهدف النساء المطلقات والأرامل، ويمكن الحصول عليه وفق بعض الضوابط والشروط أعلن البنك عنها، كما أنه يعطي قرض بقيمة 30.000 ريال سعودي بدون فوائد، ومن أهم الشروط أنه يعطي القرض بدون صك إعانة، ولا يشترط إعانة أسرة.

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