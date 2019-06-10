أبشر توظيف رابط تقديم وظائف الدفاع المدني 1440 بوزارة الداخلية السعودية

أبشر توظيف رابط تقديم وظائف الدفاع المدني ينتظر العديد من المواطنين السعوديين فرصة فتح باب الترشيح على وظائف الدفاع المدني، لذلك قامت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية عن فتح باب لوظائف الدفاع المدني 1440، حيث الآن يمكن معرفة تفاصيل تلك الوظائف من خلال موقع ابشر وأهم الرتب المطلوبة والمؤهلات، وكذلك الشروط التي يجب توافرها لتلك الوظائف.

شروط التقديم لوظائف الدفاع المدني 1440.

هناك بعض الشروط التي اشترطتها الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية للتقدم بالوظائف المعلنة في مديرية الدفاع المدني وهي كالاتي:

أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية.

ألا يكون محكوم عليه في جرائم مخلة بالشرف، عليه أن يكون حسن السمعة والسلوك.

أن يتراوح سن المتقدم لوظائف الدفاع المدني ما بين عمر 17 عام حتى 30 عاماً.

أن يمتلك المتقدم هوية وطنية سارية الصلاحية.

أن يمتلك المؤهل الفني والعلمي المطلوب.

يتوفر بالمتقدم تناسب طوله مع وزنه، فلا يقل طوله عن 168 سم.

أن يكون متزوج من سيدة سعودية الجنسية.

ألا يكون المتقدم سبق للتعيين على وظيفة خاضعة للنظام العسكري.

على المتقدم اجتياز جميع الاختبارات والإجراءات المطلوبة.

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أبشر توظيف رابط تقديم وظائف الدفاع المدني.

مطلوب وظائف للدفاع المدني على رتب “جندي، جندي أول، عريف” يتم الدخول من خلال الرابط التالي– من هنا

ثم قم باختيار الوظيفة التي تناسب المؤهل الخاص بك، وكذلك الخبرات العملية، ثم الضغط على زر اتمم عملية التقديم.

ولكن الكثير من الراغبين للتقدم في وظائف الدفاع الوطني يتساءلون عن الوظائف والمؤهلات العلمية المطلوبة التي يجب توافرها في المتقدمين, كما يمنكم معرفة رابط تقديم الوظائف العسكرية للذكور والإناث.

حددت المديرية العامة للدفاع المدني المؤهلات المطلوبة برتب معينة وهي كالتالي:

الوظائف الصحية والفنية يتقدم برتب جندي أول، المسمى الوظيفي هنا ستكون جندي أول مُسعف، جندي أول فني اتصالات.

الوظائف الفنية يتقدم على رتبة عريف وسيكون المسمى الوظيفي عريف فني حاسب.

أما عن الوظائف الميدانية والإدارية والفنية ستكون برتبة جندي، والمسمى الوظيفي باسم جندي إطفاء وإنقاذ، جندي قائد مشغل آليات، جندي فني تصوير، جندي فني مطابع، جندي فني موسيقي، جندي فني منشآت.

يجب على المتقدمين لتلك الوظائف ملء كافة البيانات المطلوبة ومراعاة إدخال البيانات الصحيحة.

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