وظائف الحرس الوطني السعودي 1440 شروط وخطوات التقديم عبر رابط الموقع الرسمي للوزارة

وظائف الحرس الوطني السعودي 1440 أصدرت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية بيان جديد لها يتضمن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التي يمكن شغلها للإناث لمن يمتلكن الجنسية السعودية، حاملي شهادات البكالوريوس، والدبلوم والثانوية العامة لشغل عدد من الرتب منها وكيل، رقيب، جندي وعريف، وفيما يلي نتعرف أكثر عن تفاصيل وظائف الحرس الوطني السعودي 1440.

شروط التقديم.

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن عدد من الوظائف ولكن هناك بعض الشروط التي اشترطتها لقبول المتقدمين التي تم الإعلان عنها من خلال موقع الحرس الوطني الإلكتروني، لذلك نتعرف الآن على أهم الشروط المطلوبة

أن يكون عمر المتقدم لطلب الوظيفة ألا يقل عن عمر 18 عام ولا يزيد عن عمر 40 عام.

أن يكون حامل الجنسية السعودية من حيث الأصل والمنشأ.

يجب اجتياز الاختبارات الشخصية الموضوعة لهم.

كذلك على المتقدمين اجتياز الكشوفات الطبية.

كما يجب على الراغبين في تلك الوظائف ارتداء ملابس مناسبة للوظيفة.

استكمال شروط التقديم.

أن يتسم المتقدمين بالسلوك الحسن والسمعة الطيبة، وألا يكون لهم سوابق في قضايا سابقة.

ألا يكون لهم أسبقية التقدم في أحد الهيئات الحكومية.

أن يمتلك المتقدمين خبرات سابقة موثقة بشهادات من جهات العمل التي حصل منها على تلك الخبرات.

كما يجب ادخال المسمى الوظيفي في وقت تقديم الطلب الوظيفي وهذا شرط هام لقبول الطلب.

أن تكون متزوجة من مواطن سعودي، وتكون حاصلة على المؤهلات المطلوبة.

يجب أن تكون المتقدمة من سكان كلا من مدينة “الطائف والمدينة المنورة”.

طريقة التقديم:من خلال الرابط التالي ———— من هنا

وظائف الحرس الوطني السعودي 1440.

بعد تطابق الشروط السابقة على الراغبين في التقدم للوظائف، يمكن بكل سهولة إرسال طلب التقديم، مع مراعاة ملء بيانات صحيحة، كما يُذكر أن الأولوية للمتقدمات هن الحاصلات على المؤهل العالي والخبرة السابقة المكتسبة.

كذلك يجب على المتقدمات تقديم ما يثبت إقامتهم الدائمة في كلا المدينتين الطائف والمدينة المنورة وذلك يتم عبر إرفاق مستندات تدل على هذا منها “فاتورة كهرباء، صك ملكية، أو عقد إيجار”، وبعد ذلك سيتم التواصل مع المقبولين بشكل مبدئي عبر رسائل نصية على الهاتف الجوال المدرج في البيانات الخاصة بالمتقدم.

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