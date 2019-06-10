وزارة النقل – رابط التقديم على وظائف وزارة النقل 1440 عبر جدارة وظائف ادارية شاغرة للجنسين من...

متابعة لآخر الأخبار والمستجدات الخاصة بالتقديم على الوظائف الشاغرة في المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت وزارة النقل عبر بوابة توظيف الخدمة المدنية جدارة عن حاجتها لعدد 127 وظيفة إدارية شاغرة خاصة بالرجال والنساء من المرتبة الرابعة وحتى الثامنة للتقديم على وظائف اوزارة النقل المتاحة لديها.

كافة التفاصيل الخاصة بوظائف وزارة النقل، وكذلك شروط ورابط التقديم على وظائف وزارة النقل 1440، وكذلك وزارة النقل القبول والتسجيل، نتابعها معكم من خلال موقعنا عرب فور نيوز فكونوا معنا.

جدارة

دعت وزارة النقل جميع الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المطلوبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام

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وزارة النقل

وعلى حسب التفاصيل الخاصة بالتقديم على وظائف وزارة النقل سيكون في مناطق الرياض والمدينة المنورة وجازان والباحة والدمام ومكة المكرمة وابها ونجران والجوف وعرعر وتبوك وحائل وبريدة.

نتابع مع حضراتكم تفاصيل وظائف وزارة النقل المعلنة وهي كالتالي:.

عدد 23 وظيفة للرجال فقط تخص المرتبة الرابعة

عدد 31 وظيفة للرجال وعدد وظيفة واحدة للنساء فقط تخص المرتبة الخامسة

عدد 15 وظيفة للرجال وعدد 11 وظيفة للنساء تخص المرتبة السادسة

عدد 39 وظيفة لللاجال وعدد 4 وظائف للنساء تخص المرتبة السابعة

عدد 3 وظائف للرجال تخص المرتبة الثامنة

وظائف وزارة النقل 1440

وسيتم بدء التقديم على وظائف وزارة النقل 1440 يوم الأحد القادم الموافق 13/ 10/ 1440 هجرياً، في تمام السابعة صباحاً، وينتهي يوم الخميس الموافق 17 /1440/10 هجرياً في تمام الساعة الثانية عشرة مساءاً، وفيما يخص مسميات الوظائف المعلنة وهي كالتالي:.

باحث قانوني

مهندس مدني مساعد

محلل نظم

محقق قانوني مساعد

محاسب مساعد

باحث تطوير موارد بشرية مساعد

محاسب مساعد

محاسب مساعد

مساعد إداري

مفتش إداري مساعد

مدقق مناقصات

مأمور مشتريات

مراقب انشاءات

مساح

أمين وثائق

مراقب طرق

مراقب أمن وسلامة

سائق معدات ثقيلة

مساعد سائق معدات ثقيلة

باحث عمليات موارد بشرية

فني دعم مساعد

وظائف وزارة النقل

ونوضح لمتابعينا الكرام آلية التقديم في وظائف وزارة النقل 1440 المعلن عنها، حيث يتم من خلال الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة جميع البيانات الموجودة، وفي حالة وجود خطأ أو اختلاف في البيانات الموجودة، يتم تقديم اعتراض حتى يتم دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، أما في حالة صحة البيانات يتم استكمال باقي خطوات التقديم والضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، كما سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

يتم ابداء الرغبة في الدخول للإعلان الخاص بوظائف وزارة النقل عبر جدارة من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ويتم حفظ الطلب من خلال الضغط على أيقونة حفظ.

الفئات المستهدفة من التقديم على وظائف وزارة النقل

خريجي وخريجات المعاهد التخصصية

خريجي وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها

خريجي وخريجات الدرجة الجامعية درجة البكالوريوس

خريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية

خريجي وخريجات درجة الماجستير

الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية

لابد من توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة العربية السعودية

يشترط اختبار القدرة المعرفية للجامعين على المرتبة السادسة والسابعة للرجال

جميع الوظائف المعلن عنها من قبل وزارة النقل تتطلب اجراء مقابلة شخصية، كما سيتم دعوة أكثر من مقدم ومتقدمة على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

بالنسبة لسائقي المعدات الثقيلة لابد من توافر رخصة نقل ثقيل

وبالنسبة لوظائف سائقي معدات ثقيلة تتطلب اختبار عملي في الميدان

سيتم إجراء مطابقة بيانات لجميع المرشحين والمرشحات خلال المقابلات الشخصية، وفي حالة وجود اختلاف في البيانات أو عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد المرشح أو المرشحة

ستتم عملية الترشيح النهائي لوظائف وزارة النقل عبر جدارة من خلال الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية

رابط التقديم على وظائف وزارة النقل عبر جدارة

لمن يرغب في التقديم على وظائف وزارة النقل سيكون من خلال البوابة الإلكترونية جدارة من هنا، بالتوفيق لجميع المرشحين والمرشحات، كما يمكنكم معرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المعلنة من خلال الرابط التالي من هنا