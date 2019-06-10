، شاهد من الدرب.. السيول تجرف "جندلة" وتعزل السكان والمحافظ يتفقد ويوجه ،

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وجّه محافظ محافظة الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني، جميع الجهات المعنية بسرعة معالجة طريق جندلة الذي جرفته السيول وتسبب في عزلة السكان.
ووقف "القحطاني"، صباح اليوم، ميدانيًّا على الطريق الذي تأثر من جراء السيل وتسبب في عزل الأهالي وعدم تمكنهم من الوصول أو الخروج من منازلهم، وشدد على جميع الجهات المختصة والمعنية بسرعة إصلاح الأضرار وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.
ورافق محافظ الدرب في الجولة كل من رئيس مركز ريم علي موسى أبو قرن، ورئيس بلدية الدرب المهندس محمد محسن الخرمي، ومدير شرطة الدرب المقدم محمد عثمان عتودي.
يُذكر أن رئيس مركز ريم أبو قرن، كان قد وقف أثناء جريان السيل على الأضرار وزود المحافظ بتقرير كامل.
شاهد من الدرب.. السيول تجرف "جندلة" وتعزل السكان والمحافظ يتفقد ويوجهمحمد طيران الخليج 365 2019-06-10
وجّه محافظ محافظة الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني، جميع الجهات المعنية بسرعة معالجة طريق جندلة الذي جرفته السيول وتسبب في عزلة السكان.
ووقف "القحطاني"، صباح اليوم، ميدانيًّا على الطريق الذي تأثر من جراء السيل وتسبب في عزل الأهالي وعدم تمكنهم من الوصول أو الخروج من منازلهم، وشدد على جميع الجهات المختصة والمعنية بسرعة إصلاح الأضرار وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.
ورافق محافظ الدرب في الجولة كل من رئيس مركز ريم علي موسى أبو قرن، ورئيس بلدية الدرب المهندس محمد محسن الخرمي، ومدير شرطة الدرب المقدم محمد عثمان عتودي.
يُذكر أن رئيس مركز ريم أبو قرن، كان قد وقف أثناء جريان السيل على الأضرار وزود المحافظ بتقرير كامل.
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
11:45 AM
شدد على جميع الجهات المختصة سرعة إصلاح الأضرار بعد "تقرير الجريان"
وجّه محافظ محافظة الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني، جميع الجهات المعنية بسرعة معالجة طريق جندلة الذي جرفته السيول وتسبب في عزلة السكان.
ووقف "القحطاني"، صباح اليوم، ميدانيًّا على الطريق الذي تأثر من جراء السيل وتسبب في عزل الأهالي وعدم تمكنهم من الوصول أو الخروج من منازلهم، وشدد على جميع الجهات المختصة والمعنية بسرعة إصلاح الأضرار وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.
ورافق محافظ الدرب في الجولة كل من رئيس مركز ريم علي موسى أبو قرن، ورئيس بلدية الدرب المهندس محمد محسن الخرمي، ومدير شرطة الدرب المقدم محمد عثمان عتودي.
يُذكر أن رئيس مركز ريم أبو قرن، كان قد وقف أثناء جريان السيل على الأضرار وزود المحافظ بتقرير كامل.
، شاهد من الدرب.. السيول تجرف "جندلة" وتعزل السكان والمحافظ يتفقد ويوجه ،
المصدر : الخليج 365
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