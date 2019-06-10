، جامعة جازان تعلن مواعيد القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم ،

- 1/2
- 2/2
أعلنت جامعة جازان مواعيد القبول للعام الجامعي 1440 / 1441 هـ، للراغبين في الالتحاق بالجامعة لدرجتَي البكالوريوس والدبلوم من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية.
وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد بن يحيى فقيهي؛ أنه سيتم فتح بوابة القبول الإلكترونية يوم الأربعاء الـ 16 من شهر شوال، وسيستمر التقديم إلى يوم الأربعاء الـ 30 من شوال، مشيراً إلى أن إعلان نتائج الترشيح سيكون يوم الإثنين الـ 5 من شهر ذي القعدة 1440هـ، ومن ثم يجب على الطلبة تأكيد القبول أو الانسحاب عبر بوابة الجامعة الإلكترونية، علماً أن آخر موعد لتأكيد القبول هو السبت الـ 10 من ذي القعدة 1440هـ.
وأضاف، أن القبول سيكون إلكترونياً ولا يتطلب إرسال أيّ وثائق أو مستندات باستثناء الكشوفات الطبية للكليات التي تشترط ذلك، حاثاً جميع الطلاب على ضرورة الاطلاع على كل المستندات الخاصة بخطة القبول، والالتزام بجميع المواعيد والتعليمات الخاصة بالتقديم والترشيح، والحرص على ترتيب جميع الرغبات المتاحة بدقة وإدخال بيانات تواصل صحيحة.
وأشار إلى أنه ستتم إتاحة خدمة تعديل القبول عن طريق البوابة الإلكترونية عبر أيقونة تعديل القبول ابتداءً من يوم الأحد الـ 25 من شهر ذي القعدة حتى الأربعاء الـ 28 من ذي القعدة 1440هـ، وذلك لمَن يرغب في تغيير تخصّصه وبشكل إلكتروني في حال توافر المقاعد ووفقاً لنسب القبول دون الرجوع للعمادة، مؤكداً أن العمادة تقوم بالرد على استفسارات القبول والمساعدة على حل جميع المشكلات التي قد تواجه الطالب المتقدم من خلال فريق دعمها الفني عبر أيقونة الدعم الفني في بوابة القبول.
جامعة جازان تعلن مواعيد القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-10
أعلنت جامعة جازان مواعيد القبول للعام الجامعي 1440 / 1441 هـ، للراغبين في الالتحاق بالجامعة لدرجتَي البكالوريوس والدبلوم من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية.
وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد بن يحيى فقيهي؛ أنه سيتم فتح بوابة القبول الإلكترونية يوم الأربعاء الـ 16 من شهر شوال، وسيستمر التقديم إلى يوم الأربعاء الـ 30 من شوال، مشيراً إلى أن إعلان نتائج الترشيح سيكون يوم الإثنين الـ 5 من شهر ذي القعدة 1440هـ، ومن ثم يجب على الطلبة تأكيد القبول أو الانسحاب عبر بوابة الجامعة الإلكترونية، علماً أن آخر موعد لتأكيد القبول هو السبت الـ 10 من ذي القعدة 1440هـ.
وأضاف، أن القبول سيكون إلكترونياً ولا يتطلب إرسال أيّ وثائق أو مستندات باستثناء الكشوفات الطبية للكليات التي تشترط ذلك، حاثاً جميع الطلاب على ضرورة الاطلاع على كل المستندات الخاصة بخطة القبول، والالتزام بجميع المواعيد والتعليمات الخاصة بالتقديم والترشيح، والحرص على ترتيب جميع الرغبات المتاحة بدقة وإدخال بيانات تواصل صحيحة.
وأشار إلى أنه ستتم إتاحة خدمة تعديل القبول عن طريق البوابة الإلكترونية عبر أيقونة تعديل القبول ابتداءً من يوم الأحد الـ 25 من شهر ذي القعدة حتى الأربعاء الـ 28 من ذي القعدة 1440هـ، وذلك لمَن يرغب في تغيير تخصّصه وبشكل إلكتروني في حال توافر المقاعد ووفقاً لنسب القبول دون الرجوع للعمادة، مؤكداً أن العمادة تقوم بالرد على استفسارات القبول والمساعدة على حل جميع المشكلات التي قد تواجه الطالب المتقدم من خلال فريق دعمها الفني عبر أيقونة الدعم الفني في بوابة القبول.
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
11:04 AM
قالت: سيكون إلكترونياً ولا يتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات
أعلنت جامعة جازان مواعيد القبول للعام الجامعي 1440 / 1441 هـ، للراغبين في الالتحاق بالجامعة لدرجتَي البكالوريوس والدبلوم من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية.
وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور أحمد بن يحيى فقيهي؛ أنه سيتم فتح بوابة القبول الإلكترونية يوم الأربعاء الـ 16 من شهر شوال، وسيستمر التقديم إلى يوم الأربعاء الـ 30 من شوال، مشيراً إلى أن إعلان نتائج الترشيح سيكون يوم الإثنين الـ 5 من شهر ذي القعدة 1440هـ، ومن ثم يجب على الطلبة تأكيد القبول أو الانسحاب عبر بوابة الجامعة الإلكترونية، علماً أن آخر موعد لتأكيد القبول هو السبت الـ 10 من ذي القعدة 1440هـ.
وأضاف، أن القبول سيكون إلكترونياً ولا يتطلب إرسال أيّ وثائق أو مستندات باستثناء الكشوفات الطبية للكليات التي تشترط ذلك، حاثاً جميع الطلاب على ضرورة الاطلاع على كل المستندات الخاصة بخطة القبول، والالتزام بجميع المواعيد والتعليمات الخاصة بالتقديم والترشيح، والحرص على ترتيب جميع الرغبات المتاحة بدقة وإدخال بيانات تواصل صحيحة.
وأشار إلى أنه ستتم إتاحة خدمة تعديل القبول عن طريق البوابة الإلكترونية عبر أيقونة تعديل القبول ابتداءً من يوم الأحد الـ 25 من شهر ذي القعدة حتى الأربعاء الـ 28 من ذي القعدة 1440هـ، وذلك لمَن يرغب في تغيير تخصّصه وبشكل إلكتروني في حال توافر المقاعد ووفقاً لنسب القبول دون الرجوع للعمادة، مؤكداً أن العمادة تقوم بالرد على استفسارات القبول والمساعدة على حل جميع المشكلات التي قد تواجه الطالب المتقدم من خلال فريق دعمها الفني عبر أيقونة الدعم الفني في بوابة القبول.
، جامعة جازان تعلن مواعيد القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة جازان تعلن مواعيد القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.