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ارتفعت أسعار النفط اليوم؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في عقود شهر أقرب استحقاق، إلى 63.61 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش، مرتفعًا 32 سنتًا أو 0.5% عن مستوى الإغلاق يوم الجمعة.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.32 دولارًا للبرميل بزيادة 33 سنتًا أو 0.6%.
"النفط" يرتفع ومزيج "برنت" يصل إلى 63.61 دولار للبرميلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-10
ارتفعت أسعار النفط اليوم؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في عقود شهر أقرب استحقاق، إلى 63.61 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش، مرتفعًا 32 سنتًا أو 0.5% عن مستوى الإغلاق يوم الجمعة.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.32 دولارًا للبرميل بزيادة 33 سنتًا أو 0.6%.
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
10:49 AM
سجّل الخام الأمريكي ارتفاعاً قدره 33 سنتاً ليبلغ 54.32 دولار
ارتفعت أسعار النفط اليوم؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت في عقود شهر أقرب استحقاق، إلى 63.61 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش، مرتفعًا 32 سنتًا أو 0.5% عن مستوى الإغلاق يوم الجمعة.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.32 دولارًا للبرميل بزيادة 33 سنتًا أو 0.6%.
، "النفط" يرتفع ومزيج "برنت" يصل إلى 63.61 دولار للبرميل ،
المصدر : الخليج 365
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