«جنون الليمون» يجتاح الشارع المصري

دبي - بواسطة محمد فارس أثار الارتفاع الجنوني لأسعار الليمون في مصر جدلا واسعا، بعد وصول سعر الكيلو إلى 100 جنيه خلال العيد، وهو أضعاف سعره الطبيعي.

وعقب وصول صداه إلى الحكومة، أرجع مدير معهد البساتين بمركز البحوث التابع لوزارة الزراعة محمد جبر للتعليق السبب إلى زيادة التصدير، والتغيرات المناخية، وما يطلق عليه «تساقط يونيو».

مؤكدا أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة الإقبال الشديد خلال العيد، إذ يفضل المصريون تناول الأسماك الطازجة والمملحة، متوقعا انخفاض الأسعار إلى 7 جنيهات بنهاية يونيو، لوفرة المعروض.

ويخشى رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة حاتم نجيب من ارتفاع أسعاره خارج مصر، خصوصا أنه ارتفع في البورصة أكثر من 15%.

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