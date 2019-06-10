«جنون الليمون» يجتاح الشارع المصري

وعقب وصول صداه إلى الحكومة، أرجع مدير معهد البساتين بمركز البحوث التابع لوزارة الزراعة محمد جبر للتعليق السبب إلى زيادة التصدير، والتغيرات المناخية، وما يطلق عليه «تساقط يونيو».
مؤكدا أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة الإقبال الشديد خلال العيد، إذ يفضل المصريون تناول الأسماك الطازجة والمملحة، متوقعا انخفاض الأسعار إلى 7 جنيهات بنهاية يونيو، لوفرة المعروض.
ويخشى رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة حاتم نجيب من ارتفاع أسعاره خارج مصر، خصوصا أنه ارتفع في البورصة أكثر من 15%.
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