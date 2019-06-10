شاهد: كيف تصرف العمال للتخلص من مياه الأمطار بعد غياب المعدات في الشقيق

ابتكر عمال النظافة في بلدية الشقيق طرقاً بدائية لتصريف مياه الأمطار التي شهدتها المدينة. وحسب ”سبق” ابتكر عمال النظافة طرقاً بدائية لتصريف مياه الأمطار، وذلك بعد أن غابت معدات التصريف المعتاد على استخدامها في هذه الحالات. Advertisements

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