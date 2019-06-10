تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للتمثيل بجثث عدد من الذئاب بمكة. وأظهرت الصورة، 3 ذئاب وهي تتدلى من لوحة إرشادية على طريق سريع بمكة المكرمة ، في ظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة. ورأى بعض المغردون أن مثل هذه الأفعال تهدد الحياة الفطرية، فيما رأى البعض الأخر أن هذه الذئاب تفترس الأغنام وتهدد أصحاب المواشي.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. صلب مجموعة من الذئاب على لوحة إرشادية بمكة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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