“الخدمة المدنية” تنفي تغيير أوقات دوام موظفي القطاع العام إلى الليل بسبب الأجواء الصيفية...

نفت وزارة الخدمة المدنية، ما جرى تداوله عن تغيير أوقات دوام موظفي القطاع العام إلى الليل بسبب الأجواء الصيفية.

ودعت في بيان لها اليوم (الأحد) المواطنين إلى متابعة أخبار الوزارة عبر قنوات التواصل الرسمية، وما يُنشر في وسائل الإعلام الرسمية.