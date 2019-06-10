“ولاية المرأة” تثير جدلًا ساخنًا بين الأمير خالد بن سطام والمحامي عبد الرحمن اللاحم على “تويتر”

شهد موقع “تويتر”، اليوم الأحد، حوارًا ساخنًا وجدلًا بين الأمير سطام بن خالد آل سعود، والمحامي عبد الرحمن اللاحم، بشأن مسألة الولاية على المرأة.

الولاية على المرأة

وبدأت القصة عندما علق “اللاحم” على مقطع فيديو حول مرور عام على قيادة المرأة في المملكة، بقوله: “وإن شاء الله ستسقط ما تسمى بالولاية على المرأة وستسقط معها الأوهام التي روج لها الغلاة”، وفق وصفه.

ولاة الأمر يقررون

وردّ الأمير “سطام” على تعليق المحامي، قائلًا: “أولًا من يقرر هذه القرارات هم ولاة الأمر بما يتناسب مع المرحلة والوضع الداخلي”. وأضاف: “ثانيًا ربط كل شيء بالغلو والصحوة هذا قمه الجهل وخاصة أن من ينادي بذلك كأنه يتهم ولاة الأمر السابقين والأن بالغلو أو الضعف”.

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عملاء السفارات

وختم الأمير “سطام”، تعليقه، على “اللاحم”، بقوله: “ثالثًا أكثر من روج لتلك الأمور هم عملاء السفارات ومتطرفي النسويات والمحامين السفهاء”.

المحامين السفهاء

ولم ينتهِ الحوار عند ذلك، بل ردّ المحامي “اللاحم” على الأمير “سطام”، قائلًا: “جب أسماء (المحامين السفهاء) عشان يعلمونك بالقانون وأمام منصّة العدالة ماهي عقوبة السب والشتم”. وأردف “اللاحم”: “منصّة العدالة التي لاتفرق بين أحد، كلهم أمامها سواسية كأسنان المشط، افعلها إن كنت تملك الشجاعة وسترى مايفعل المحامون السفهاء”.

نهاية الحوار

وانتهى الحوار الجدلي، بتغريدة للأمير “سطام” استدل فيها بآبيات شعر للمتنبي تقول: “وإذا أتَتْكَ مَذَمّتي من نَاقِصٍ .. فَهيَ الشّهادَةُ لي بأنّي كامِلُ، وإذا إدعى سفيه بأنك جاهل .. فهي الشهاده لك بأنك كامل”.