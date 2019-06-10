موعد القبول في جامعة نجران لخريجي الثانوية العامة

أعلنت جامعة نجران عن موعد القبول لخريجي وخريجات الثانوية العامة للالتحاق بالعام الدراسي 1440-1441 هـ وذلك على ثلاثة مراحل يعقبه القبول الاحتياطي للفصلين والقبول الاحتياطي للفصل الثاني.

وقال عميد القبول والتسجيل في جامعة نجران د. زهير العمري أن آلية القبول ستكون على ثلاث مراحل: أولاها؛ مرحلة القبول الرئيس، وتبدأ بتاريخ 16 / 10 / 1440 هـ، وتنتهي بتاريخ 4 / 11 / 1440 هـ، وتعلن نتائجها في 7 / 11 / 1440 هـ، والثانية ستكون للقبول الاحتياطي للفصلين وتبدأ بتاريخ 18 / 11 / 1440هـ، حتى 25 / 11 / 1440هـ، وتعلن نتائجها بتاريخ 28 / 11 / 1440هـ، فيما ستخصص المرحلة الثالثة للقبول الاحتياطي للفصل الثاني حسب المقاعد المتاحة، وتبدأ بتاريخ 3 / 12 / 1440هـ ولغاية 17 / 4 / 1441هـ، وتعلن نتائجها بتاريخ 21 / 4 / 1441هـ.

وبيّن العمري؛ أن الجامعة حدّدت عدداً من الشروط الواجب توافرها في المتقدم، وهي: أن يكون سعودياً أو من أم سعودية، ويكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، إضافة إلى عدم تجاوز عمر المتقدم 25 عاماً والمتقدمة 30 عاماً، وكذلك استيفاء أيّ شروط أخرى تراها الجامعة، مشيراً إلى أن التقديم سيكون متاحاً فقط على البوابة الإلكترونية للجامعة.

وجامعة نجران تم إنشاؤها في 1427 هـ في منطقة نجران. ويبلغ عدد طلابها حالياً ما يقارب اثني عشر ألف طالب