محمد عبده يشعل ساحة جدة الفنية

شارك الفنان محمد عبده باقة من أجمل أغانيه وألحانه مع الجمهور السعودي خلال اختتامه فعاليات موسم جدة الغنائي بعد مشاركته في حفل الرياض ثاني أيام عيد الفطر.

ولاقى حفل محمد عبده حضوراً جماهيرياً ضخماً وتفاعلاً كبيراً من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركته في اختتام موسم جدة الغنائي فيما وصفته شركة روتانا بـ "الرقم الصعب".

وكانت قناة روتانا قد أشادت بأداء محمد عبده في موسم جدة الغنائي بعد توالي نجاحاته في حفل الرياض ثاني أيام العيد مع مجموعة من أبرز نجوم الفن الخليجي.

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ومن المقرر استمرار فعاليات موسم جدة الغنائي بحصور الفنان عمو دياب ونانسي عجرم بعد مشاركة الفنانة أحلام مؤخراً.

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وحضر حفل الفنان محمد عبده العديد من النجوم العرب على رأسهم أسماء المنور ومحمد حماقي وعبد الله الرويشد ورابح صقر ونوال الزغبي، بحسب " مجلة هي".