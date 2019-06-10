أطرف الكاريكاتيرات حول السفر والسياحة

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في مواسم الإجازات والأعياد تزداد حركة السفر ويزدهر نشاط السياحة سواء الداخلية أو الخارجية..، غير أن ارتفاع أسعار التذاكر وإيجارات الشقق المفروشة والفنادق يعد من المعضلات الكبيرة التي تواجه البعض.

وفيما يلي باقة من أطرف الكاريكاتيرات المنشورة حول هذا الموضوع:

ماهر عاشور- الحياة

عبدالله جابر- مكة

ياسر أحمد- مكة

عبدالله المرزوق- الجزيرة

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ماهر عاشور- الحياة

سالم الهلالي – عكاظ

عبدالله المرزوق – الجزيرة

ياسر أحمد- مكة

سعود الماضي- الجزيرة



