الشيخ المطلق: إياك أن تجعل الدنيا أكبر همك فتعمى بصيرتك

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حذر الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، من أن يجعل المسلم الدنيا أكبر همة وغاية رجائه.

وقال الشيخ المطلق: إياك أن تجعل الدنيا أكبر همك وغاية رجائك، فتعمى بصيرتك وتنسى الآخرة، وتكون ممن قال الله تعالى فيهم: {إنَّ الذينَ لا يَرْجُونَ لقاءَنَا وَرَضُوا بالحياةِ الدُّنيا واطْمَأنُّوا بها والذينَ هُمْ عَنْ آيَاتنَا غَافِلُونَ * أُولئِكَ مأوَاهُمُ النَّارُ بما كانوا يَكسبُونَ}.

وأضاف المطلق: ذكر الغزالي أنّ من الأسباب الباطنة التي تعين المرء على قيام الليل: سلامة القلب من الحقد على المسلمين ومن البدع ومن فضول الدنيا، وخوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل..، وأن يعرف فضل قيام الليل، وأشرف البواعث: الحب لله وقوة الإيمان بأنه في قيامه مناجٍ ربه.

