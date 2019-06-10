“نوكيا” تنافس شركات الهواتف بجهاز متطور وزهيد الثمن

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استعرضت شركة “نوكيا” هاتفها الجديد “2.2”، الذي تتوقع أن يصبح من أقوى المنافسين في سوق الأجهزة الذكية.
وزود هذا الجهاز بشاشة بمقاس 5.71 بوصة، ودقة عرض (1520/750)، وأبعاد 9:19، تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية تقريبا، باستثناء ثقب صغير مخصص للكاميرا الأمامية.
كما أتى بكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل، بخاصية التعرف على الوجوه، وكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل.
ويضمن الأداء الجيد لهذا الهاتف، معالج MediaTek Helio A22، بتردد يصل إلى 2.2 غيغاهيرتز، يعمل مع مسرع IMG PowerVR، وذاكرة وصول عشوائي 2/3 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 /64غيغابايت..، قابلة للتوسيع، بالإضافة إلى بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير، ونظام تشغيل Android One.
ويبلغ سعر النسخة المزودة بذواكر 2/32 غيغابايت من هذ الجهاز 100 دولار فقط، أما نسخته المزودة بذاكرة 3/64 غيغابايت، فسعرها 115 دولارا.
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