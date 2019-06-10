10 وظائف تمريض للنساء بمستشفى الزهراء العام بالقطيف

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أعلن مستشفى الزهراء العام بمحافظة القطيف بالتعاون مع صندوق (هدف) من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات) توفر 10 وظائف تمريض شاغرة للنساء لحديثات التخرج من حملة البكالوريوس، للعمل بمسمى (مُمرضة)، وذلك وفقاً للمسميات الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُمرضة (العدد 10 وظائف).

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص التمريض أو ما يعادلها.

3- شهادة التصنيف والتسجيل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

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الوصف الوظيفي:

– تخطيط الرعاية الطبية والتمريضية وتقديمها للمرضى الذين يعانون من الإصابات والأمراض والاضطرابات، ومساعدة الأطباء، وتثقيف المرضى، وتقديم المشورة والدعم الوجداني.

المهام الوظيفية:

1- تثقيف المرضى: تخطيط برامج التثقيف الصحي، وأنشطة تعزيز الصحة وتثقيف أطقم التمريض في البيئات السريرية والمجتمعية، والمشاركة فيها.

2- تقييم الاحتياجات: تقييم احتياجات المرضى وتخطيط الرعاية التمريضية، وتنسيق العلاج مع الأطباء المتخصصين حسب الحاجة.

3- إجراء التشخيص: تشخيص طبيعة الإصابات والأمراض والاضطرابات وأسبابها استناداً إلى الفحوصات ونتائج الاختبارات.

4- تقديم العلاج: تقديم الأدوية والعلاجات الموصوفة..، وضمان جودة الأدوية والأغذية والمواد الطبية.

طريقة التقديم:– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

