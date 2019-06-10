وظائف إدارية لحملة البكالوريوس في مجموعة البحري بالرياض

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أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (مجموعة البحري) عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة إدارية شاغرة بالرياض، للعمل بمسمى (مُحلل أول معالجة الفاتورة والتحصيل Invoice Processing and Collection Sr. Analyst)، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مُحلل أول معالجة الفاتورة والتحصيل (Invoice Processing and Collection Sr. Analyst).
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في النقل البحري أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الشحن التجاري.
3- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 2019/06/09م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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