تخصصي الملك فيصل ينهي معاناة الطفل الظفيري من فئة البدون بالكويت

نجح فريق طبي سعودي بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، في وضع حد لمعاناة الطفل عبدالله طعمة الظفيري، صاحب الـ 11 عامًا، مع نزيف مستمر ومتكرر من القولون؛ بسبب عيب خلقي في الأوعية الدموية، وذلك عبر إجراء طبي دقيق وعاجل في ثالث أيام عيد الفطر.

وكان الطفل وهو من فئة البدون بدولة الكويت، قد نُقل إلى الرياض ودخل المستشفى يوم ٢٢ رمضان، وبينت الفحوصات معاناته من عيب خلقي في الأوعية الدموية في الجزء الأخير من القولون في منطقة المستقيم؛ ما يسبب نزيفاً متكرراً من القولون.

وقام الفريق الطبي المُعالج والمكون من الدكتور وجيه الدخيل استشاري جهاز هضمي وكبد اطفال والدكتور محمد البدران استشاري أشعة تداخلية والدكتور علي المهيدب استشاري جهاز هضمي وكبد أطفال، بمعالجة المريض عبر حقن الوريد المسبب للنزيف بمادة رغوية عن طريق منظار القولون والأشعة التداخلية في نفس الوقت وبشكل متزامن دون تدخل جراحي في إجراء طبي دقيق استغرق ساعتين وذلك يوم الخميس الماضي ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور الدخيل، توقف النزيف واستقرار حالة المريض، لافتًا إلى أنه ستُجرى له جلسة علاجية أخرى بعد ثلاثة أسابيع بحسب البروتوكولات العلاجية العالمية المتبعة في مثل هذه الحالات النادرة.

وأشار الفريق الطبي في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض إلى أن طريقة علاج هذه الحالات المرضية الدقيقة لا يجرى سوى في مراكز طبية قليلة على مستوى العالم ويتطلب توفر خبرة طبية متقدمة.